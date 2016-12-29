A片有版權 日商跨海告3盜版業者
2016-12-29
〔記者錢利忠／台北報導〕是的，A片也有版權！日本240家成人片商委託「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」跨海查訪並提告，檢警今年中在台北市光華商場，查扣5萬8千片盜版日本A片，逮捕周、陳及楊姓業者3人，台北地檢署認定已查扣的A片具原創性，將賣盜版A片的3名業者，依違反著作權法起訴。
檢警調查，周姓業者的「東京熱便利屋」、陳姓業者的「航空版情趣DVD」、楊姓業者的「數位夢天堂」，這3家店在台北市光華商場賣盜版日本A片，3人過去曾賣盜版A片遭判刑，日本成人片商委請IPPA查訪，發現3業者以盜版每片40至50元，販售在日本市價至少千元的A片，涉及侵權而提告。
3業者辯稱販賣的A片都是買來的成品，但否認著手重製，並主張他們所販賣的A片，在台灣未受著作權法保障。
檢方勘查這批盜版A片，發現內容有設計劇情及台詞，演出者是經由導演的指導及配合專業拍攝，具有原創性，考量台灣及日本均是世界貿易組織成員，日本的創作享有台灣著作權法的保障，將3名業者起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 明年投資 過半理專看好債市
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：A片有版權 日商跨海告3盜版業者
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分