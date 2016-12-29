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A片有版權 日商跨海告3盜版業者

2016-12-29

〔記者錢利忠／台北報導〕是的，A片也有版權！日本240家成人片商委託「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」跨海查訪並提告，檢警今年中在台北市光華商場，查扣5萬8千片盜版日本A片，逮捕周、陳及楊姓業者3人，台北地檢署認定已查扣的A片具原創性，將賣盜版A片的3名業者，依違反著作權法起訴。

檢警調查，周姓業者的「東京熱便利屋」、陳姓業者的「航空版情趣DVD」、楊姓業者的「數位夢天堂」，這3家店在台北市光華商場賣盜版日本A片，3人過去曾賣盜版A片遭判刑，日本成人片商委請IPPA查訪，發現3業者以盜版每片40至50元，販售在日本市價至少千元的A片，涉及侵權而提告。

3業者辯稱販賣的A片都是買來的成品，但否認著手重製，並主張他們所販賣的A片，在台灣未受著作權法保障。

檢方勘查這批盜版A片，發現內容有設計劇情及台詞，演出者是經由導演的指導及配合專業拍攝，具有原創性，考量台灣及日本均是世界貿易組織成員，日本的創作享有台灣著作權法的保障，將3名業者起訴。

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標題：A片有版權 日商跨海告3盜版業者


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