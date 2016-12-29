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抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援

2016-12-29

〔記者王駿杰／新竹報導〕被網友譽為抓寶聖地的新竹市南寮漁港，日前夜晚出現稀有寶可夢乘龍，48歲陳姓女子抓寶時不慎摔傷，打119報案時卻說不出案發地點，救護員自行上網在「寶可夢攻略」搜尋到「南寮乘龍出沒地」，這才成功送醫，完成神救援任務。

新竹市南寮漁港自「精靈寶可夢」遊戲上線後成為抓寶聖地，港邊不時出現稀有寶貝，24日晚間，南寮漁港忽然出現稀有寶可夢「拉普拉斯」（乘龍，lapras），數百名玩家蜂擁而至，場面壯觀，遠從外縣市來的陳女，隨著人群跑動抓寶，卻不慎跌倒，疼痛難耐。

她急打119報案求助，卻因非本地人，無法明確說出位置，只好要救護員自行上網Google寶可夢攻略，從中搜尋南寮乘龍最常出沒地。

救護員一聽傻眼，但救人要緊，馬上抓出手機上網，迅速搜尋南寮可能出現乘龍的地點趕往救援，但趕抵南寮漁港，卻因天色昏暗，無法立即辨識陳女方位，救護車也只能隨人群而移動，沿路問民眾，終於在防波堤發現陳女，她的嘴角、左膝及右手掌擦傷，立刻清理傷口，止血包紮，送醫後無礙。

新竹市消防局說，南寮常出現稀有寶可夢，許多玩家不顧安危奔跑、下海抓寶，但遊戲時必須緊盯螢幕，並控制寶貝球擲出的力道與準確度，需要高度專注力，危險程度令人捏把冷汗，提醒民眾莫在危險區域抓寶，開車、騎車時也應避免，以免害人害己。

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  • 天色昏暗，救護人員無法立即辨識陳女方位，沿路詢問民眾，終於在防波堤上發現陳女身影。（記者王駿杰翻攝）

    天色昏暗，救護人員無法立即辨識陳女方位，沿路詢問民眾，終於在防波堤上發現陳女身影。（記者王駿杰翻攝）

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