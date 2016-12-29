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山老鼠砍百歲老樹 警救命

2016-12-29

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕刀下留樹！苗栗縣44歲徐姓男子等5人組成山老鼠集團，前天在新竹縣尖石鄉錦屏村國有林地盜伐一棵超過百歲榔榆，還出動挖土機開闢123公尺長的運樹便道，幸好砍倒老樹前，警方及時查獲，救了老樹一命。

警方調查，這棵榔榆老樹高9公尺、樹圍3.5公尺，據專家估計市價超過200萬元。

「他們無法無天，已經觸怒山神了，難怪被抓！」當地原住民發現，心虛的山老鼠集團為了運出這棵高大老樹，開闢便道時還在路邊燒金紙祈求山神保佑，沒想到別人是「有拜有保庇」，破壞當地水土保持砍老樹的他們卻是現世報，統統被抓。

老樹價值逾200萬元

警方原以為老樹是被用來製成高級藝品的紅櫸，樹醫師李碧峰到場鑑定卻是價值更高的榔榆；李碧峰說，這種俗稱「紅雞油」的榔榆生長速度慢，質地堅硬，這棵百年老樹價值超過200萬元。

李碧峰說，幸好警方及時阻止，老樹未完全被斷根，趁著冬天休眠期儘快覆土種回，應該還有一線生機。

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  • 山老鼠集團盜伐百歲榔榆，橫山警分局偵查隊組成的「緝鼠小組」及時逮捕。（圖︰警方提供）

    山老鼠集團盜伐百歲榔榆，橫山警分局偵查隊組成的「緝鼠小組」及時逮捕。（圖︰警方提供）

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