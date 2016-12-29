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插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器

2016-12-29

〔記者洪定宏／高雄報導〕罹患躁鬱症的宋姓男子26日晚間陪母親到診所看病，因掛號插隊被莊姓男子糾正，竟然「見笑轉生氣」，持西瓜刀砍殺莊男3刀，莊男拿助行器回擊，手中有刀的宋嫌竟嚇得落跑，警方昨午拘提宋嫌，他反覆說「不知道」，否認涉案。

莊男回擊 嚇跑凶嫌

案發於26日晚間7點50分，網友隔一天將影片PO到臉書「爆料公社」，已逾26萬人觀看、上千則分享及留言。

PO文網友指出，被害人為保護診所內民眾及家人，挨了3刀，縫80幾針，還傷到左手臂韌帶，但嫌犯落跑失聯，「據當地警察告知已經發生第二次了！」

警方指出，34歲宋姓男子有殺人未遂及傷害前科，且罹患躁鬱症，曾發病毆打父親，宋父聲請家暴保護令獲准，宋男不得接近，目前居無定所。

警方表示，宋男陪母親到診所看病，因為掛號插隊，被莊男糾正，憤而持西瓜刀砍傷莊男，昨午將他拘提到案，將依殺人未遂及傷害罪嫌移送法辦，並建請檢察官將宋男強制就醫。

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  • 宋男因掛號插隊被糾正，還拿刀砍人，受傷的被害人拿助行器反擊，宋男竟嚇到落跑。 （取自臉書「爆料公社」）

    宋男因掛號插隊被糾正，還拿刀砍人，受傷的被害人拿助行器反擊，宋男竟嚇到落跑。 （取自臉書「爆料公社」）

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