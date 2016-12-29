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「要媽媽等6年或2年」慈母淚 感化兒斷毒癮

2016-12-29

〔記者吳政峰／基隆報導〕男子小右（化名）未成年時犯販毒罪，法官判感化3年加服刑3年、或至適當場所戒毒2年，兩者相差3倍，在父母勸說下，小右選擇住進戒毒機構，全天候隔離外界並接受心靈輔導，但年輕氣盛，頭一個月就無法忍受，天天致電母親哀求「寧願被關也不待了」，母親忍不住泣訴「你要媽媽等2年？還是等6年？」小右這才頓悟，淚流滿面回答：「媽，我一定會成功戒毒，請等我回家。」

小右是台南人，生長在單親家庭，與父同住，15歲時，在朋友慫恿下，接觸K他命與毒品咖啡包，甚至墮落成毒販，荼毒不少人。

2年後小右被逮，法官認為惡性重大，判入觀護所感化3年，出所再至監獄服刑3年，如此一來，前後須與母分離6年，但因他犯案時未成年，法官給予保護管束機會，即進戒毒中心2年。

桀驁不馴的小右想入監，但其父是更生人，深知監所龍蛇混雜，偕同其母苦勸小右接受保護管束，他抱著應付的心態答應，遠赴基隆「向上學苑」戒毒。

「超痛苦！」小右回憶，初入戒毒中心時，要上心靈淨化課程，還得24小時與外界隔離，連手機都不能用，當時每天站在門口，望著外面的世界。

小右說，第一個月，腦子裡盤旋「被關也比這裡好」的念頭，打給母親央求讓他入監服刑，聽不進勸告。後來有一次，母親苦勸無效，突崩潰痛哭「媽媽很想你，你要媽媽等你2年？還是等6年？」他才感受到「媽媽真的愛我」，一手拿著話筒一手拭淚，決心遠離毒品。

老師教誨 重拾信心

小右表示，除了隔離外界、心靈課程、互相鼓勵外，輔導老師的教誨也帶給他信心，因為每位老師幾乎都是「過來人」，格外有說服力。

譬如老師阿明（化名）曾因吸膠失神，背上13條人命，刑滿出獄後，在家人與宗教扶持下，取得被害人家屬諒解，走過人生低潮，全心奉獻給戒毒教育，每週僅兩天與妻小團聚，看在小右眼裡，覺得「我是有救的」。

小右戒毒 重啟新人生

小右接受輔導8個月，已無毒癮。他不諱言，保護管束期滿後，若再回台南，豬朋狗友肯定找上門，因此決定出去後，到台北找工作，「唯有斷絕過去，才能重啟新人生」。

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  • 輔導老師阿明（化名，左）現身說法，以自己為例鼓勵小右。（記者吳政峰攝）

    輔導老師阿明（化名，左）現身說法，以自己為例鼓勵小右。（記者吳政峰攝）

  • 小右脖子上掛著基隆地檢署檢察長陳宏達的圍巾，心裡滿是感激。 （記者吳政峰攝）

    小右脖子上掛著基隆地檢署檢察長陳宏達的圍巾，心裡滿是感激。 （記者吳政峰攝）

  • 更生志工鼓勵這些學員永不放棄。（記者吳政峰攝）

    更生志工鼓勵這些學員永不放棄。（記者吳政峰攝）

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