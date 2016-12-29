2016-12-29

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000104期大福彩，頭獎連32摃，獎金1.24億元累入下期。昨晚開獎的第105000311今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落新北市永和區中和路477號「振發彩券行」、台北市信義區中坡南路78號「真善美彩券行」。