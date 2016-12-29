女員工欠錢 老闆逼賣淫

2016-12-29

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓惡老闆持槍恐嚇欠錢的女員工，還把她打成貓熊眼，逼迫賣淫還債；基隆地院以蘇媒介賣淫，從中得利4000元，觸犯圖利容留性交罪，判他半年徒刑；恐嚇黃女2次，則各判他4月與3月不等徒刑。

判決指出，蘇男不滿黃姓女員工欠他錢，拿著玩具槍恫嚇黃女「我可以讓妳死」，把黃女打成貓熊眼，還逼她賣淫還債。

黃女2天與5名尋芳客嘿咻，交易所得4000元全交給蘇。黃女賣淫2天，不想再出賣自己，蘇竟發手機簡訊恐嚇：「不錯嘛，妳完蛋。」案經黃女向調查局基隆市調查站檢舉，揭發老闆惡行。