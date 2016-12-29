逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍

2016-12-29

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市39歲李姓男子懷疑妻子移情別戀，涉嫌對妻子拳打腳踢，打到眼角膜出血，還拉扯妻子的頭髮拖到住家2樓，當著兒子的面，壓住妻子的頭逼吃狗大便，兒子試圖阻止也被打傷，桃園地檢署昨將李男依傷害、強制等罪嫌起訴。

檢方調查，李男今年10月某日凌晨4點，與妻子在自家1樓客廳發生爭執，涉嫌抓扯妻子頭髮，連甩巴掌並出拳毆打頭部。

妻角膜出血 家暴男起訴

李男再扯妻子的頭髮強行拖到2樓，還以三字經等言語辱罵，兒子被驚醒走出房間查看，李男仍持續對妻子施暴，並對兒子稱，「你看看這個不要臉的女人，討契兄讓我戴綠帽」，兒子上前阻止，也被李男打傷。

檢方表示，妻子喝止丈夫「不要打兒子」，反被丈夫對著肚子踢了數腳，隨即被壓頭，逼迫吃愛犬拉在地板上的狗屎，見妻子抵死不從才作罷。