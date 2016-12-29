謝維洲︰欠款是選舉債務 不是簽運彩

2016-12-29

〔記者郭逸／台北報導〕駐日代表謝長廷的兒子、台北市議員謝維洲，今年6月酒駕被逮，如今再被踢爆沉迷運動彩券，積欠千萬元債務，母親游芳枝還特地從日本飛回台幫忙還債；神隱一晚，謝維洲昨在臉書回應，他的欠債並非簽注運彩，而是選舉經費欠款，造成社會困擾，他對此深感慚愧。

據了解，謝維洲去年底至今年上半年已處理好債務，甚至外傳用台北富邦銀行提供給北市議員的300萬元低利貸款還債。事發當下，謝維洲對外宣稱「欠款是以前的事，已經處理了」，但經過一晚，與謝維洲相關的人口徑一致，改為「目前沒有相關欠款債務」。

其實，前晚簽賭欠債事件爆發後，謝維洲完全神隱，昨一大早才在臉書發出聲明闢謠。他說，自己確實曾在彩券行接觸過運動彩券，但沒有積欠債務，媒體報導實有誤解；此外，報導指自己動用富邦銀行貸款還債，他也強調與事實不符，貸款是用在當初競選市議員衍生的經費欠款。

議員稱謝簽運彩時有所聞

不過，一位不具名市議員表示，謝維洲簽注運彩時有所聞，但不曉得謝欠下千萬鉅款；另一位市議員則說，就他所知，銀行處理低利貸款，不可能等到議員上任兩年後，才向謝索討選舉經費欠款。

被歸類為謝系子弟兵的市議員洪健益認為，謝維洲的選區士林北投將增加一席市議員，若有心人士刻意使謝落選，就會多出兩席，競爭更大；另一位謝系市議員阮昭雄則說，他事發當下有傳簡訊給謝維洲，但未獲回應。