謝維洲︰欠款是選舉債務 不是簽運彩
2016-12-29
〔記者郭逸／台北報導〕駐日代表謝長廷的兒子、台北市議員謝維洲，今年6月酒駕被逮，如今再被踢爆沉迷運動彩券，積欠千萬元債務，母親游芳枝還特地從日本飛回台幫忙還債；神隱一晚，謝維洲昨在臉書回應，他的欠債並非簽注運彩，而是選舉經費欠款，造成社會困擾，他對此深感慚愧。
據了解，謝維洲去年底至今年上半年已處理好債務，甚至外傳用台北富邦銀行提供給北市議員的300萬元低利貸款還債。事發當下，謝維洲對外宣稱「欠款是以前的事，已經處理了」，但經過一晚，與謝維洲相關的人口徑一致，改為「目前沒有相關欠款債務」。
其實，前晚簽賭欠債事件爆發後，謝維洲完全神隱，昨一大早才在臉書發出聲明闢謠。他說，自己確實曾在彩券行接觸過運動彩券，但沒有積欠債務，媒體報導實有誤解；此外，報導指自己動用富邦銀行貸款還債，他也強調與事實不符，貸款是用在當初競選市議員衍生的經費欠款。
議員稱謝簽運彩時有所聞
不過，一位不具名市議員表示，謝維洲簽注運彩時有所聞，但不曉得謝欠下千萬鉅款；另一位市議員則說，就他所知，銀行處理低利貸款，不可能等到議員上任兩年後，才向謝索討選舉經費欠款。
被歸類為謝系子弟兵的市議員洪健益認為，謝維洲的選區士林北投將增加一席市議員，若有心人士刻意使謝落選，就會多出兩席，競爭更大；另一位謝系市議員阮昭雄則說，他事發當下有傳簡訊給謝維洲，但未獲回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 明年投資 過半理專看好債市
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：謝維洲︰欠款是選舉債務 不是簽運彩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分