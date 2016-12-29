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叔侄搶郵局 白忙一場氣到開槍

2016-12-29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾一名蒙面男子持槍搶郵局，搶不到錢氣得朝行員開了一槍後逃逸，警方昨凌晨逮捕32歲主嫌廖威勝，以及接應的廖健富叔侄2人，查獲改造90手槍1支、子彈4顆，廖男坦承年關缺錢才行搶，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪移送。

警方調查，設籍二崙鄉、育有4子的廖威勝沒有固定工作，打零工維持家計，經濟拮据加上快過年想大撈一筆，就和侄兒廖健富籌劃，行搶較無人出入的小郵局，並鎖定虎尾糖廠旁安慶郵局。廖威勝另在網路，以5萬元的代價買了槍、彈用來作案。

警查獲改造90手槍

前天下午3點左右，廖威勝從斗南叫計程車搭到虎尾糖廠旁，再蒙面持槍闖入附近的安慶郵局，喝令行員「拿錢出來！」行員隨即蹲下並機警按下警鈴。

廖威勝企圖強行進入櫃檯內，因上了鎖不得其門而入，加上警鈴大作，氣得朝櫃檯開了一槍，子彈打中牆壁彈跳落地，廖威勝奪門而出，再由侄兒廖健富駕駛自小客車，在200公尺外接應往土庫方向逃逸。

案發後，警方調閱監視器發現有接應車輛，以車追人，查獲廖威勝及接應的廖健富叔侄2人到案，起出作案改造90手槍一支。

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  • 負責接應的廖健富。 （記者廖淑玲攝）

    負責接應的廖健富。 （記者廖淑玲攝）

  • 持槍行搶郵局的主嫌廖威勝。 （記者廖淑玲攝）

    持槍行搶郵局的主嫌廖威勝。 （記者廖淑玲攝）

  • 歹徒持槍喝令行員拿錢，被監視器拍下。（記者廖淑玲翻攝）

    歹徒持槍喝令行員拿錢，被監視器拍下。（記者廖淑玲翻攝）

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標題：叔侄搶郵局 白忙一場氣到開槍


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