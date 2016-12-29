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有錢買二手賓士 欠債就搶銀行

2016-12-29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市水果攤商張訓承欠債100多萬元，年關逼近，債主急著討債，他駕駛目前二手車價60至70萬元的賓士R350，前天趁銀行打烊前，闖入銀行櫃台，亮出西瓜刀示意搶劫，女行員只扔給他10萬元，他逃逸後不到7小時，警方在一家KTV逮捕正和傳播妹唱歌喝酒的張嫌，在他身上起出6200元的贓款，他懊惱地說，不如賣車還能得幾十萬元還債。

召傳播妹唱歌被逮

警方調查，35歲男子張訓承大學畢業、單身，在台中市南區經營水果攤，去年以80萬元購入新車價超過320萬元的二手賓士R350，但水果攤生意差，欠債100多萬元，債主近日討錢很急，他心一橫，前天開賓士R350，在台中市區尋找作案目標。

下午4時49分，張嫌把賓士車違規停在北區育才北路的斑馬線上，走進對面的中國信託商業銀行北台中簡易型分行，剩11分鐘就要打烊，銀行準備拉下鐵門，他拿著裝有西瓜刀的公事包，戴口罩進1樓，告訴保全「我要存錢」。

懊悔不如賣車還債

張嫌隨即進2樓的櫃台，見櫃台有一大堆鈔票，5名女行員正忙著點鈔，於是亮出西瓜刀，示意女行員把錢放進公事包，女行員很緊張，把一捆鈔票（10萬元）丟入公事包內，張嫌隨即開賓士車逃逸，全程約20秒。

張嫌先拿9萬元還債，再和許姓朋友去唱歌，還找傳播妹陪酒。台中市警二分局透過路口監視器，鎖定張嫌涉案，前天深夜11時許，在台中市中區一家KTV的停車場找到賓士車，11時38分逮到人，身上僅剩6200元。

張嫌開賓士車搶銀行，警方問他為何不賣車償債？張嫌說，他也很後悔，應該賣車才對，警方懷疑他其實是「捨不得」賣車。

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  • 警在賓士車上查獲的作案衣服和西瓜刀。 （記者張瑞楨翻攝）

    警在賓士車上查獲的作案衣服和西瓜刀。 （記者張瑞楨翻攝）

  • 張訓承去年以80萬元購入這輛賓士車。（記者張瑞楨攝）

    張訓承去年以80萬元購入這輛賓士車。（記者張瑞楨攝）

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