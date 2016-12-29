李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
2016-12-29
〔記者洪臣宏、黃建華／高雄報導〕男子李╳基殺害妻女，昨判死刑定讞，被李男殺死的陳姓前妻的父親說，開庭後指責李男只想復仇，至今沒向他們道歉，李男在法庭上，還嗆說要殺害倖存的小孫女，害她在校遭排斥。
陳男接獲律師告知判決結果，他說，回想起李男在法庭上，揚言出來後要繼續殺害家人及小孫女的嘴臉，仍不寒而慄，也由於小孫女在校遭排斥，家長不敢讓小孩跟小孫女同班，已刻意安排小孫女到遠處上學，迄今仍有5個同班小朋友轉學。
他說，李男稍有不順心就對妻女家暴，2名孫女看到父親就「皮皮剉」，女兒、大孫女被殺害後，當時5歲大的小孫女，不時喊肚子痛，常需要安撫才吃得下飯，經檢查才知，她被李男拳打腳踢以致內傷瘀血，遍訪名醫症狀才有改善。
陳男說，他不忍心大孫女長期遭家暴，還落得橫死，一度希望不要解剖，但法官勸他，一定要釐清真相，讓她沉冤得雪，李男雖被判決死刑定讞，不過依目前氛圍，政府要執行（死刑）機會不高，定讞歸定讞，如果遇到大赦被放出來，家人恐陷入險境。
至於賠償，陳男說凶手沉迷電玩，是「月光族」，連買凶刀及南下旅費1萬7千元，都是向父親借的，李男及其家屬事發後連句道歉都沒有，根本求償無門。
高市教育局指出，小女孩從案發至今接受心理師輔導，並非被排斥，而是人際關係問題，校方會增加班級互動交流，至於學生轉學為個人意願，與本案無關；身分曝光原因，則與校方無關。高市社會局表示，小女孩非兒少保護個案，案發當時僅關懷慰問。犯罪被害人保護協會人員表示，若接獲當事人或家屬尋求協助，會通報警方提供必要安全協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 明年投資 過半理專看好債市
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分