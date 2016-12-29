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李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥

2016-12-29

〔記者洪臣宏、黃建華／高雄報導〕男子李╳基殺害妻女，昨判死刑定讞，被李男殺死的陳姓前妻的父親說，開庭後指責李男只想復仇，至今沒向他們道歉，李男在法庭上，還嗆說要殺害倖存的小孫女，害她在校遭排斥。

陳男接獲律師告知判決結果，他說，回想起李男在法庭上，揚言出來後要繼續殺害家人及小孫女的嘴臉，仍不寒而慄，也由於小孫女在校遭排斥，家長不敢讓小孩跟小孫女同班，已刻意安排小孫女到遠處上學，迄今仍有5個同班小朋友轉學。

他說，李男稍有不順心就對妻女家暴，2名孫女看到父親就「皮皮剉」，女兒、大孫女被殺害後，當時5歲大的小孫女，不時喊肚子痛，常需要安撫才吃得下飯，經檢查才知，她被李男拳打腳踢以致內傷瘀血，遍訪名醫症狀才有改善。

陳男說，他不忍心大孫女長期遭家暴，還落得橫死，一度希望不要解剖，但法官勸他，一定要釐清真相，讓她沉冤得雪，李男雖被判決死刑定讞，不過依目前氛圍，政府要執行（死刑）機會不高，定讞歸定讞，如果遇到大赦被放出來，家人恐陷入險境。

至於賠償，陳男說凶手沉迷電玩，是「月光族」，連買凶刀及南下旅費1萬7千元，都是向父親借的，李男及其家屬事發後連句道歉都沒有，根本求償無門。

高市教育局指出，小女孩從案發至今接受心理師輔導，並非被排斥，而是人際關係問題，校方會增加班級互動交流，至於學生轉學為個人意願，與本案無關；身分曝光原因，則與校方無關。高市社會局表示，小女孩非兒少保護個案，案發當時僅關懷慰問。犯罪被害人保護協會人員表示，若接獲當事人或家屬尋求協助，會通報警方提供必要安全協助。

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  • 李X基（資料照）殺害妻女，昨判死刑定讞，被害人陳女的父親指著被殺害的親人照片說：「他沒伏法，我們永遠不會安心。」（記者洪臣宏攝）

    李X基（資料照）殺害妻女，昨判死刑定讞，被害人陳女的父親指著被殺害的親人照片說：「他沒伏法，我們永遠不會安心。」（記者洪臣宏攝）

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標題：李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥


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