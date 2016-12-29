民宅大火 3女衝火場救老伯

2016-12-29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市民族路一處磚造平房，前天深夜發生大火，57歲游姓老伯受困屋內，情況危急，所幸3名二十餘歲女子經過發現，奮不顧身衝入火場，奮勇將他拉出來，救了老伯一命。

屏東市民族路靠近機場聯外道路的磚造一樓老房子，只有小巷道可通行出入，27日深夜失火，恰巧張、蔡、柯姓等3名女子在附近吃完消夜，準備返家，發現前方老房子火勢猛烈，並冒出濃烈黑煙，3人騎機車抵達現場，立即打119通報消防隊，附近民眾也被火災驚醒。

老伯驚嚇 蜷縮牆角

張女靠近火災現場一看，發現住戶游姓老伯被困在屋內，不斷喊救命，老伯可能天冷喝了一些酒，加上驚嚇過度，全身無力，蜷縮在牆角不知所措，千鈞一髮之際，張女冒著大火，奮勇衝入屋內，一把抓住老伯雙手，用力將他從屋內拉出，蔡、柯2女也上前幫忙，3人將老伯救出火場，圍觀民眾對她們的義舉讚譽有加。

消防隊1個小時後撲滅火勢，燃燒面積約15坪，金額損失約2萬元，初判是住戶用火不當所致。

救護車隨後將游姓老伯送醫，所幸只有臉、手臂14%的二度燒燙傷，情況穩定。張女說，她看到老伯受困火場，消防員還沒有抵達，心中只想著趕快救人，根本沒想到危險。當獲知老伯傷勢穩定，覺得很欣慰，對媒體詢問，直說不要曝光。