這牧師真白目 學者江燦騰認證

2016-12-29

〔記者劉力仁／新北報導〕宗教學者、台北城市科大教授江燦騰表示，這個牧師真是「白目」，一般牧師在追思會，都是正面敘述往生者的生平事宜；刻意談論往生者負面事蹟，一百個牧師之中，大概就只有這一個。

江燦騰強調，法院的判決絕對正確，因為宗教不能凌駕於法律之上，如果涉及誹謗，也不能用宗教理由要求免除判刑，至於牧師引用聖經上的話語，時空背景是古代，當時的法律制度不完整，所以教會常引用這類箴言「規範」教徒，但這位牧師引用聖經話語「指責」特定個人，並不適宜。