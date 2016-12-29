| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

這牧師真白目 學者江燦騰認證

2016-12-29

〔記者劉力仁／新北報導〕宗教學者、台北城市科大教授江燦騰表示，這個牧師真是「白目」，一般牧師在追思會，都是正面敘述往生者的生平事宜；刻意談論往生者負面事蹟，一百個牧師之中，大概就只有這一個。

江燦騰強調，法院的判決絕對正確，因為宗教不能凌駕於法律之上，如果涉及誹謗，也不能用宗教理由要求免除判刑，至於牧師引用聖經上的話語，時空背景是古代，當時的法律制度不完整，所以教會常引用這類箴言「規範」教徒，但這位牧師引用聖經話語「指責」特定個人，並不適宜。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：這牧師真白目 學者江燦騰認證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.