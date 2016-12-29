追思會證道 牧師爆他生前外遇
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄91歲周姓醫師今年4月因心臟病過世，家屬在高市基督教浸信會舉辦追思會，馮姓牧師上台證道，竟說周生前有外遇，「對不起周媽媽」，還引聖經「苟合行淫的人，神必要審判」等語，令上百名賓客聞之傻眼，家屬憤而提告。高雄地院一審認為馮姓牧師有損亡者名譽，昨依誹謗死者罪判刑4個月，得易科罰金12萬元，可上訴。
誹謗死者 牧師判4月
周醫師的女兒受訪時氣憤說，一般告別式的牧師講道，都是安撫生者、祝禱亡者，「沒想到那天他一上台，就說我爸爸有外遇、婚外情，對不起我媽，說什麼我爸是不可饒恕的、苟合男女什麼的，簡直莫名其妙！」
馮姓牧師昨拒訪，教友私下說，當天聽到牧師講那些話，「大家都嚇壞了，不知他怎會講那些」，也聽說牧師不道歉，才會挨告。
法院審理時，馮男否認說過「周伯伯對不起周媽媽」等語，指稱他是對安息者有一些回顧而為其追思，至於引述聖經希伯來書「婚姻人人應當尊重，床也不可污穢；苟合行淫的人，神必要審判」，則是「對參與者的提醒」。
但法官傳喚多名教友及賓客，都證稱馮姓牧師證道時陳述：「每次探訪周媽媽，總希望她卸下心頭重擔交給耶穌，饒恕自己的丈夫，饒恕介入的第三者」、「周伯伯的外遇，是上帝不許可的事，破壞了婚姻中和諧的愛，一直成為周媽媽心中的痛」等內容，還引用希伯來書第13章第4節，稱「婚姻，人人都當尊重，床也不可污穢；因為苟合行淫的人，神必要審判」等，確與周女提告主張的內容相符。
當法官問馮姓牧師，有何根據認定周翁生前有外遇，馮供稱他無法證實，但以前去探訪周妻，周妻會稱丈夫「那個死鬼」，「以一個牧師來講，會關心她的內心，我感覺她一直有這個問題，這個問題跟她所說的『那個死鬼』有關。」「覺得她先生有外遇的可能性」等。
法官認為，周妻未曾對馮男說過丈夫有外遇，縱使她對丈夫有所不滿，也是夫妻日常生活相處，難免的摩擦或不愉快，不能做為確信周有外遇的正當理由。馮男未向周家人查證，擅自在追思禮拜公開指摘周有婚外情，已構成誹謗死者罪。
法官強調，周醫師並非公眾人物，其人品操行顯與公共利益無關，馮男已逾越「對與公眾利益有關事項為善意評論」的界線，不能脫免刑責。
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