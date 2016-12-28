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運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行

2016-12-28

〔記者王定傳／新北報導〕56歲劉姓計程車司機常到北部某知名連鎖咖啡店消費，結識有智能障礙的女員工小美（化名），拐她到飯店性侵7次，小美胞妹發現姊姊持有5把飯店梳子，追問才知姊姊遭拐騙性侵，劉男辯稱不知小美有智能障礙；新北地院合議庭認為小美對性常識一知半解，又有答非所問情形，連檢方詢問是否知道口交是什麼？小美回說：「就是小朋友吃的口香糖」，且小美工作門市的經理證稱，小美表達能力不好，領悟能力較遲緩，工作時須反覆陳述或指導，只要交談即可知她異於常人，因此認定劉男罔顧小美單純友善予以性侵，犯後卸詞矯飾、未見悔悟，依乘機性交罪，判刑3年6月。

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