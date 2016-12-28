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疑因壓力大 高一男跳樓亡

2016-12-28

〔記者姚岳宏、沈佩瑤／台北報導〕台北市南港高工16歲高一男學生，疑長期為憂鬱症所苦，昨下午沒到教室上課，竟從宿舍敬業樓4樓一躍而下，墜落地下一樓中庭，送醫急救2個小時仍傷重不治，檢警及校方還在釐清墜樓原因。

據了解，墜樓身亡的廖姓高一男學生，常跟同學說自己壓力很大，過得很辛苦，同學都知他心情長期不佳；南港高工秘書楊雅惠則說，廖同學是住校生，上月就因心理障礙出現怪異行為，經校方、同學及社工關懷照顧下，心情逐漸平復，未料仍發生憾事。

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  • 南港高工發生男學生墜樓身亡事件。（記者姚岳宏攝）

    南港高工發生男學生墜樓身亡事件。（記者姚岳宏攝）

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標題：疑因壓力大 高一男跳樓亡


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