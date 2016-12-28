車手盜領25萬 排氣管超吵露餡

2016-12-28

〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙集團假扮健保局人員，向70歲王姓婦人謊稱她欠6萬元健保費，騙取證件、存摺、印章後盜領25萬元。警方26日下午循監視器追查，在新北市三重區忠孝、三民街口見1輛汽車排氣管破損噪音奇大，細看車牌竟是作案車輛，將駕駛逮回警所，警方說，「聲音那麼大不注意都難！」

警方先後在三重、鶯歌帶回詐騙車手33歲張姓男子、34歲余姓男子、32歲林姓男子共3嫌，起獲手機、易付卡、存摺、提款卡、詐騙所得1萬6700元，還有安非他命吸食器與假護照5本等，警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦。