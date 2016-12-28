攏係為著伊！手足互毆又互刺

2016-12-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區松山路昨凌晨發生親兄弟互毆濺血事件，羅姓兄弟疑為了方姓女子爭風吃醋，大打出手，雙雙掛彩，送醫後幸無大礙，兄弟倆低調不願提告，方女則自責說：「都是我，我害了他們兩個！」羅父聞訊趕到派出所，表示會好好處理雙方紛爭。

據了解，23歲方姓女子先與25歲哥哥交往，分手後再與23歲弟弟交往，昨凌晨2時許，羅弟不知何故，帶著方女到哥哥住處，叫醒睡著的哥哥，爆發口角及肢體衝突，過程中2人都疑遭銳器刺傷。