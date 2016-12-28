宮廟委員約談判 男槍擊被起訴

2016-12-28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕41歲黃姓男子聽聞王姓女友人的朋友遭性侵，為幫忙出氣，今年9月前往基隆市天福宮旁找涉嫌下藥性侵的陳姓男子質問，陳男剛好外出，陳父趕緊打電話請隔壁宮廟的陳姓委員幫忙「喬」。陳姓委員卻持棍棒與對方談判，引起黃男不滿，朝他大腿開1槍後逃逸；基隆地檢署依殺人未遂罪將黃男起訴。

黃男辯稱受王女指揮到場，雖有開槍及動手打人，但無殺人犯意，只想嚇嚇對方。王女則稱，不知黃男有帶槍及開槍。檢察官認定，黃、王2人已觸犯殺人未遂罪嫌及槍砲彈藥刀械管制條例。