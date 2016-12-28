替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐

2016-12-28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門鄭姓男子到銀行匯款給「華裔美軍」網友，銀行行員機警報案，員警成功攔阻鄭男將2500美元「空運費」匯出。

鄭男日前到元大銀行金門分行匯款，被女行員發現神情有異，表面上受理並展開防詐騙關懷及提問，鄭男不信是詐騙案件，行員立即通報金城派出所。

警方調查，鄭男自稱在臉書結識1名網友，該網友聲稱是美軍駐敘利亞軍官，今年曾成功拯救1名被伊斯蘭國綁架、險遭斬首的人質。該網友聲稱，敘利亞政府為感謝他，私下給了他一大筆金額不詳的美金，並託紅十字會用包裹寄到台灣，拜託鄭男代收包裹，但需先墊付2500美元的空運費。

金城派出所所長林志仁表示，經過查察，該網友指稱的帳號有異，且過程均在「165」防詐專線案例中，認定是詐騙案，鄭男經員警力阻才未將款項匯出。