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拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證

2016-12-28

〔記者王定傳／新北報導〕小美（化名）去年9月搭計程車到新北市訪友，拿平板電腦給60歲計程車運將吳楚光報路，吳假借歸還平板，左手控制方向盤，右手側身伸進小美熱褲拉下內褲並亂摸，友人得知後當場嗆吳：「你有摸她，都會驗出來」，吳竟倒礦泉水洗手，事後仍驗出手上有小美DNA，新北地院依加重強制猥褻罪判吳3年2月徒刑。

判決指出，小美去年9月23日穿著熱褲，在永和攔搭吳男計程車，要求開往中和找朋友，小美拿著平板電腦撥打電話給好友，再從後座把平板電腦遞給運將，由好友告知地址。

但吳男卻趁歸還平板時，側身把右手伸入小美的牛仔短褲內，強拉內褲並亂摸，小美嚇得花容失色，不敢阻止，吳將車開到好友住處樓下時，沒停車迴轉疾駛，小美擔心再出意外，立即起身拉扯方向盤並大聲斥責，吳才停車。

小美向下樓等候的友人訴苦，吳辯稱不小心碰觸到小美大腿內側，也否認有拉內褲，但友人證稱，他發現小美當時內褲被拉下，曾警告吳：「不要不承認，你有摸她，都會驗出來」，吳聞言立即打開車門，拿出礦泉水洗手。

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