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有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲

2016-12-28

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市36歲彭姓男子24日平安夜到士林夜市用餐，順道前往父執輩友人攤位打招呼，卻遭對面朱姓女攤商誤認，以為他是曾與她發生攬客糾紛的攤商撂來「嗆聲」者，率先開砲，彭也以三字經回嗆，還亮槍比畫說，「有沒有看過槍？」士林警分局據報將彭嫌傳喚到案，起出不具殺傷力又故障的道具槍及3顆空包彈，依恐嚇罪函送。

彭嫌到案說，因玩具槍故障，趁著外出用餐，準備送修，但經過朱女攤位前，卻遭嗆聲：「是你叔叔叫你來助陣的嗎？」他摸不著頭緒，便順口以三字經回應，加上朱女身旁有幾個看起來像「兄弟」的男子圍繞，擔心自己勢單力薄，才拿出故障的道具槍，在朱女面前揮了幾下就離去，無恐嚇之意。

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