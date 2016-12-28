沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好

2016-12-28

〔記者鄭景議／台北報導〕本月16日談姓中國籍女子來台遊玩，聽聞偶像「五月天」將在台北小巨蛋舉辦演唱會，透過微信，以1萬5千元台幣，向1名自稱是香港人的賣家買門票，21日殺到台北小巨蛋前面交，苦等5個半小時才驚覺受騙，本來心情沮喪的她，到台北市警局中崙派出所報案後，見到警員蘇胤鴻辦案認真，還遇到1名神似NBA球星林書豪的警員羅志軒，讓她心情頓時好轉。

據了解，27歲談姓女子請假與友人到台灣自由行，友人幾天後先行回國，談女因聽聞五月天將舉辦演唱會，透過微信花錢購票，約好21日在小巨蛋前取票，但當天下午，談女等到晚上7點半，演唱會都開始了，賣家仍沒出現驚覺受騙。

失落的談女來到中崙派出所報案，卻有奇遇，先是承辦的警員蘇胤鴻也是五月天的粉絲，讓她有「他鄉遇故知」的感覺，報案結束後，又遇到另一名警員羅志軒，竟神似球星林書豪，她開心地與羅員勾手合照；巧的是，羅員也擅打籃球，沒事會與好友打三對三，中崙所所長笑稱以後都要叫他「中崙林書豪！」

談女表示，沒看到五月天演唱會非常失落，但台灣警察很好相處，承辦案件又認真不敷衍，十分親切，讓她失落的心情平復許多，如果下次有機會，「還想再來台灣玩！」