| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好

2016-12-28

〔記者鄭景議／台北報導〕本月16日談姓中國籍女子來台遊玩，聽聞偶像「五月天」將在台北小巨蛋舉辦演唱會，透過微信，以1萬5千元台幣，向1名自稱是香港人的賣家買門票，21日殺到台北小巨蛋前面交，苦等5個半小時才驚覺受騙，本來心情沮喪的她，到台北市警局中崙派出所報案後，見到警員蘇胤鴻辦案認真，還遇到1名神似NBA球星林書豪的警員羅志軒，讓她心情頓時好轉。

據了解，27歲談姓女子請假與友人到台灣自由行，友人幾天後先行回國，談女因聽聞五月天將舉辦演唱會，透過微信花錢購票，約好21日在小巨蛋前取票，但當天下午，談女等到晚上7點半，演唱會都開始了，賣家仍沒出現驚覺受騙。

失落的談女來到中崙派出所報案，卻有奇遇，先是承辦的警員蘇胤鴻也是五月天的粉絲，讓她有「他鄉遇故知」的感覺，報案結束後，又遇到另一名警員羅志軒，竟神似球星林書豪，她開心地與羅員勾手合照；巧的是，羅員也擅打籃球，沒事會與好友打三對三，中崙所所長笑稱以後都要叫他「中崙林書豪！」

談女表示，沒看到五月天演唱會非常失落，但台灣警察很好相處，承辦案件又認真不敷衍，十分親切，讓她失落的心情平復許多，如果下次有機會，「還想再來台灣玩！」

廣告
  • 警員羅志軒神似NBA球星林書豪。（記者鄭景議翻攝）

    警員羅志軒神似NBA球星林書豪。（記者鄭景議翻攝）

  • 談姓中國籍女子買五月天演唱會門票遇詐騙，到警局報案見到神似NBA球星林書豪的警員，讓她心情頓時好轉。（記者鄭景議翻攝）

    談姓中國籍女子買五月天演唱會門票遇詐騙，到警局報案見到神似NBA球星林書豪的警員，讓她心情頓時好轉。（記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.