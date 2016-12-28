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醉漢不滿被吠 棍綁刀狂刺狼犬

2016-12-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕36歲賈姓男子前天清晨酒後行經台北市南港玉成街1間機車行，因店家養的德國狼犬不斷對他吠叫，一時氣憤，竟持長棍綁刀兩度刺狗10多刀後，揚長而去。黃姓飼主發現愛犬MONEY滿身是血（見圖，經變色處理，記者姚岳宏翻攝），趕緊將牠送往獸醫院救治並報警，警方調閱監視器，2小時內逮人，依違反動物保護法及毀損罪將賈男送辦。

狼犬已返家休養

賈男供稱他最近失業，心情不好，在家喝了2天悶酒，酒後外出散步透透氣，沒想到狗卻對他吠叫，才拿長棍綁刀刺狗，事後很後悔，也願向飼主道歉。

經營機車行的黃男是接到鄰居告知，才知愛犬MONEY被刺傷，奄奄一息，趕緊送醫救治。經調閱監視器，發現兇手先在清晨7時13分，第一度持刀攻擊MONEY，離去後仍不罷休，7時28分再度返回刺狗，兩次共刺10多刀。

前天下午近3時，警方接獲動保處通報，立刻動員警力在玉成街追查，調閱監視器發現賈男攻擊狗後就回家。下午4時30分到賈男位於八德路四段的住處逮人，賈男承認因酒後心情不佳犯案。

黃姓飼主說，MONEY是他自小養到大的店狗，非常親人，鄰居也常幫忙遛狗，對牠有此遭遇感到萬分不捨；目前MONEY就醫後雖已返家，但仍需觀察至少7天，才能完全脫離險境。

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  • 廖男酒後不滿狼狗對著他叫，竟用棍綁刀刺狗凌虐。（記者姚岳宏翻攝）

    廖男酒後不滿狼狗對著他叫，竟用棍綁刀刺狗凌虐。（記者姚岳宏翻攝）

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