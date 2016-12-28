縱火拒點交房產 反被嗆得逃出門
〔記者吳仁捷、王定傳／新北報導〕書商陳敬煌因經營不佳致房產遭法拍，新北地院人員昨到新北市板橋區，強制點交他借用胞弟姓名登記的房屋時，陳男在門口張貼海報，自稱「鄭南榕事件二」，不顧店內有1萬多本易燃書籍，用去漬油引燃書籍，陳被濃煙嗆得逃出，火勢被消防人員及時撲滅，無人傷亡，新北市板橋警分局昨晚逮捕陳嫌，檢方依公共危險罪嫌聲押獲准。
警方調查，昨上午9時許，新北地院民事執行處人員到板橋重慶路67巷內，準備點交程序，陳男拒不開門，法院找來鎖匠開鎖時，驚見屋內竄出大量火煙，陳也被濃煙嗆得逃出，消防人員撲滅火勢，沒有釀成傷亡，屋內燃燒面積約3坪，警方依縱火現行犯逮捕陳嫌。
印海報威脅自焚
警方調查，陳嫌縱火前，打出印有「鄭南榕事件二」小海報，其中寫上「注意：只要有人動手強行進入！將立即引爆全國矚目的鄭南榕事件二」、「請民事執行處、及拍定人三思，記得動手強行進入前，先疏散住戶」等驚悚字句懸掛在門上。
陳嫌宣稱抗議司法不公，認為法院罔顧他的權利，執意點交；但鄰居指控，陳嫌於96年以妻子名義買下該屋、101年登記到胞弟名下，前年遭查封後，陳嫌不斷異議，還將房子租給他名下出版公司，到法院公證長達20年的租約，就是不想點交。
新北地院表示，陳敬煌曾數度聲明異議，均予駁回，民事執行處還曾將此案送民事庭酌裁，並無停止執行等裁定，前日，陳特地打電話詢問書記官是否如期點交？本案點交雖暫時延後，仍會擇期進行。
翻譯書籍曾列禁書
陳敬煌曾翻譯「性愛大全、性按摩」等書籍，被列為禁書，後爭取釋憲、國賠；對於陳嫌自稱鄭南榕第二，法界人士認為，鄭南榕在戒嚴年代堅持百分百言論自由，於雜誌社自焚殉道，但陳嫌則是因拒絕私產點交，企圖燒屋阻撓，情操與動機無法相提並論。
鄭南榕基金會董事、鄭南榕的弟弟鄭清華昨晚也表示，他不清楚這件事的情況 ，不便發言。不過，他強調，鄭南榕基金會的立場是鼓勵大家「生命很重要」，而鄭南榕自焚前，也對生命價值有一定評估，他所有的親人，包括過世的父母，也都清楚鄭南榕不是隨便把生命丟掉的人。
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