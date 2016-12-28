跳圍籬追母狗 黑狗兄爆「蛋蛋」的哀傷

2016-12-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市英才路一處巷道，昨天清晨傳出狗兒哀嚎聲，住戶循聲發現1隻黑狗屁股插了1根鋼筋，緊急通報苗栗縣動物保護防疫所人員到場，因狗兒疼痛難耐、躁動，只好施打麻醉針，順利在牠的2顆「蛋蛋」中間抽出鐵條，緊急運回動防所縫合。住戶說，這隻公狗疑追逐發情的母狗時，縱身一跳不慎被農田內突出的鐵條插中2顆陰囊間。

鋼筋險中要害 抽出又是一尾活龍

苗栗縣動物保護防疫所上午9點多派出大批人員前往救援，獸醫師發現這隻黑公狗疼痛難耐，不停掙扎、情緒躁動，只好施打麻醉針，也發現鐵條正好插入牠的2顆陰囊中間。

經評估後，緊急拔出直徑約1公分、2公尺長的鐵條，幸好沒插中動脈等要害處，立即運回動防所縫了10多針，無生命危險，將觀察是否有感染。

附近住戶懷疑這隻狗是追逐發情母狗，而農田周邊有以鐵條設置圍籬，又雜草叢生，這隻黑狗自民宅花台縱身往農田跳躍，鐵條剛好插中2顆陰囊間。