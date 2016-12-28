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前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著

2016-12-28

警拍窗13分鐘才叫醒

〔記者吳仁捷／新北報導〕前立委張清芳的兒子、標捷光電公司營運長張定瑋，昨凌晨開著新車價768萬元的賓士CLS 63 AMG跑車，在新北市停等紅燈時醉倒，車子未踩煞車緩緩滑前，警方用警車幫忙「擋車」並拍窗拍了13分鐘才將他叫醒，結果酒測值0.67毫克。張男4個月前才因酒駕被吊銷駕照5年，如今第3度酒駕，不僅涉嫌公共危險罪，還會因無照駕駛受罰。

4個月前被吊照又闖禍

據了解，35歲張定瑋現為外資基金理專，也在父親張清芳經營的標捷光電公司任職營運長，負責拓展海外業務。

昨凌晨1點55分，他開車來到板橋民族路與區運路口停等紅燈，因酒醉睡著，賓士跑車因排入D檔（行進檔位），車子緩緩前進，民眾發現報警。

海山警分局海山派出所警員到場，發現駕駛在車內睡著，該路段屬鬧區，為免發生意外，趕緊開警車橫擋在車子前方，再以石塊擋住輪胎，警察跟消防員不斷拍窗搖車，張男13分鐘後才驚醒開門。

張男一度不願酒測，警方告知拒測將逕行舉發，他才配合吹氣，呼氣值達0.67毫克，當場上銬扣車；張男說與友人聚餐喝了幾杯紅酒，散會後要返回板橋住處，不勝酒力在車上睡著，但辯稱只是貪圖方便，平常酒後都有找人代駕。

警方發現，張定瑋93年8月及今年8月間，都曾因酒駕被舉發，今年8月的酒駕涉及肇事，被吊銷駕照5年，沒想到張男無照期間第3度酒駕，詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

前立委張清芳直呼快暈倒

張清芳昨得知兒子再度酒駕，直呼「快暈倒」，表示多次告誡他酒後不可開車。他說，兒子車上的104年度立法院停車證，是去年向立法院申請核發，今年過期後未再申辦，立院也沒發新證，曾督促兒子要把逾期停車證取下。

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  • 張定瑋昨天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著，海山警分局員警以警車、石塊阻擋排入D檔的賓士車。（記者吳仁捷翻攝）

    張定瑋昨天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著，海山警分局員警以警車、石塊阻擋排入D檔的賓士車。（記者吳仁捷翻攝）

  • 張定瑋的車上還有一張過期的104年度的立法院停車證。（記者吳仁捷攝）

    張定瑋的車上還有一張過期的104年度的立法院停車證。（記者吳仁捷攝）

  • 民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋（右）昨天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著。（記者吳仁捷翻攝）

    民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋（右）昨天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著。（記者吳仁捷翻攝）

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