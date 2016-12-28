「10下就好」神棍騙人妻淪性奴

2016-12-28

〔記者項程鎮／台北報導〕彰化楊男透過臉書六合彩研究社，認識人妻阿美（化名），得知阿美和先生感情不佳、簽六合彩常摃龜，且阿美深信宗教法術，以「作法改運」誘騙上摩鐵，宣稱「一定要有性愛，10下就好！」並性侵，甚至威脅散佈性愛影片，最高法院依強制性交等罪，重判楊男5年確定。

還騙沒畫硃砂得「重做」 神棍判5年

判決指出，45歲楊男去年以幫阿美作法改運，約她上摩鐵，楊男假裝可與鬼魂對話，恐嚇阿美「2天後會有車關，必須解運」，並強調「10下就好！」誘騙性侵，1週後，楊男改口先前嘿咻時「沒畫硃砂」，等於白做，阿美半信半疑再遭性侵。

楊男告訴阿美，她的老公可能外遇，讓阿美心生報復，同意與楊男嘿咻2次，還讓楊男拍攝性愛影片及照片，阿美的丈夫發現2人曖昧，阿美急著想分手，楊男卻恐嚇要散佈性愛影片，連續強逼阿美上摩鐵嘿咻和強制猥褻，阿美不堪其擾，報警處理。

台中高分院認定，楊男利用阿美對民俗信仰深信不移的心理，誘騙嘿咻和猥褻，又恐嚇要公開性愛影片逼就範，強逞獸慾惡性重大，因此重判，上訴後被最高法院駁回。