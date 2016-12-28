衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
2016-12-28
〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區22歲蔡姓女子，在哥哥的工程行擔任會計，昨凌晨，2人在辦公室兼休息室的鐵皮屋休息，哥哥被濃煙嗆醒，發現屋內起火，趕緊到臥室叫醒妹妹，蔡女跑到門口，想到愛貓還在臥室，堅持進去救貓，不幸遭大火困在臥室，消防隊半小時後撲滅火勢，發現蔡女抱著貓咪已成焦屍，蔡女的媽媽痛哭吶喊，「為什麼不逃出來！」
哥哥開小山貓救妹不成 雙手燙傷
蔡男表示，妹妹在他經營的重機械工程行擔任會計，有時2人累了，就直接在鐵皮搭建的辦公室兼休息室睡覺。昨凌晨2點多，他睡在辦公室內被濃煙嗆醒，發現室內起火，趕緊跑到臥室叫醒妹妹逃生，妹妹跑到鐵皮屋門口，想到愛貓還在臥室，不顧勸阻重返屋內。
蔡男拿手機到外面打119報案，結果火勢一發不可收拾，妹妹被困在臥室，大聲呼叫哥哥以小山貓破門，蔡男開小山貓企圖挖開鐵皮屋的側牆，但內有夾板擋住，眼睜睜看妹妹葬身火窟，自己雙手也被燙傷。
消防人員約半小時撲滅火勢，清理火場發現，蔡女抱著愛貓，陳屍鐵皮屋後方的臥室內。
親友表示，蔡女愛貓，養有2隻寵物貓，1隻叫「糖糖」、1隻叫「毛毛」，但火災後，1隻死了，1隻不知去向。蔡女臉書有她和貓的塑像合影，及和寵物貓親嘴等照片，她8月才和友人同遊日本，不料，卻為救貓命喪火窟，讓親友不捨。
消防局第一大隊長楊純凱表示，鐵皮屋採用三合板及輕鋼架隔間，易燃材質助長火勢，火災原因待調查鑑定。
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