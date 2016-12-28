師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵

2016-12-28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林姓男子藉口教導推拿、瘦身及變漂亮的方法，將參加相同宗教團體的師妹，帶往桃園市某摩鐵性侵，女子遭性侵後一度不敢告訴媽媽，但擔心會有其他女子受害，鼓起勇氣報案，昨桃園地院依強制性交罪將林男判3年半徒刑。

受害女子指控，103年11月間因加入某宗教團體結識林男，林男熱心幫她推拿、治療腳傷，還貼心說「我們是師兄妹，也是知己」、「妳有事情都可以問我，心情不好也可以」，她也真的把林男當成哥哥看待，11月27日凌晨林男傳LINE稱，可以教她推拿及瘦身、變漂亮的方法，並允諾幫忙找工作，她沒有多想就答應赴約，沒想到林男卻載她到摩鐵。