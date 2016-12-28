蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃

2016-12-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾糖廠旁小郵局驚傳槍聲！一名戴口罩男子昨闖入安慶郵局，持槍喝令行員「拿錢出來」！所幸賴姓行員機警躲進櫃檯並按下警鈴，一時鈴聲大作，歹徒氣得朝賴姓行員開槍，隨即逃逸，所幸僅擊中監視器旁牆壁，當時郵局沒有其他民眾，無人受傷。

賴姓行員機警按警鈴

昨下午3點左右，頭戴棒球帽、口罩，身穿深色外套的男子，從虎尾糖廠旁民主路，步行進入離虎尾糖廠不到200公尺的安慶郵局，闖入後持槍喝令行員「拿錢出來」！行員見狀隨即蹲進櫃檯並按警鈴。歹徒強行要從櫃檯內側的門進入，發現門上鎖，不得其門而入，歹徒開了一槍，子彈擊中監視器旁牆壁，彈殼及彈頭掉落櫃檯上，隨即奪門逃逸，過程不到一分鐘。

警方透過監視器查出搶匪搭計程車犯案，運將指稱，下午2點20分左右接到該男子叫車的電話，到國道斗南交流道附近的阿羅哈客運站接他，該男子操國台語，身材中等，著深色外套及棒球帽，要求載他到虎尾糖廠冰店前下車，當時沒發現有異狀。警方研判搶匪是徒步逃離現場，全力緝捕中。

賴姓行員指出，歹徒進入郵局後，喝令拿出錢來，他隨即蹲下並按下警鈴，歹徒發現櫃檯的門鎖住無法進入，見無機可乘開了一槍後逃離。

承辦警員起初研判疑似膛炸，但在郵局櫃檯查獲掉落的彈頭及彈殼，應有擊發，尚待鑑識釐清。