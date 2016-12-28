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當車手被抓 獨子與爸媽上吊3死

2016-12-28

〔記者劉濱銓、張協昇、湯世名／綜合報導〕罹患躁鬱症並領有身障手冊的57歲曹男，昨被發現與56歲患有憂鬱症的妻子許女、22歲患有妥瑞氏症的兒子，在租處上吊身亡。親屬說，曹家10年來已2度尋短，近期恐因曹子淪為詐騙車手被逮，面臨刑責及民事賠償，加上3人疾病纏身，一時想不開走上絕路。

檢警表示，曹家26日晚間就沒再開燈，當時3人恐已共赴黃泉，曹子上吊自殺較無疑慮，惟3人究竟係同時自殺，或涉加工自殺，將解剖曹姓夫妻遺體釐清。

曹男的姪女表示，叔叔無工作能力，全家靠每月8000多元低收補助，及嬸嬸家庭代工貼補家用過活，嬸嬸曾透露，如果堂弟畢業後工作穩定，不久就要與叔叔一起離開人世。

警方指出，上月4日高姓女子接到詐騙電話，告知積欠電話費4萬餘元，及帳戶涉及毒品洗錢案，相約在彰化縣伸港鄉大同國小門口交付證件。當天警方逮捕曹男（指曹男的兒子），曹坦承第一次擔任車手，12月6日被彰檢依詐欺罪嫌起訴，19日移送彰化地院審理，法院認為罪證明確無羈押必要，當庭釋放。

姪女說，堂弟患有妥瑞氏症，今年大學畢業後，曾短暫在窗簾店擔任業務，因業績壓力太大，辭職到遊藝場當開分員，老闆看中他，要他去當司機，沒想到被吸收當車手。

曹家3口留有遺書，其中提到「真的累了」，里長穆仁國表示，曹子之前當車手涉及詐欺，近期將開庭審判，全家一時想不開才走上絕路。南投縣長林明溱指示社會處及衛生局，針對高風險個案加強輔導避免憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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  • 現場遺留１封遺書。 （記者謝介裕攝）

    現場遺留１封遺書。 （記者謝介裕攝）

  • 曹男臉書放有與父母外出用餐照片。（記者劉濱銓翻攝臉書）

    曹男臉書放有與父母外出用餐照片。（記者劉濱銓翻攝臉書）

  • 曹姓男子因當詐騙集團車手，上月間被警方查獲，沒想到昨天疑與父母在租處上吊身亡。（記者湯世名翻攝）

    曹姓男子因當詐騙集團車手，上月間被警方查獲，沒想到昨天疑與父母在租處上吊身亡。（記者湯世名翻攝）

  • 曹姓男子因當詐騙集團車手，上月間被警方查獲。（記者湯世名翻攝）

    曹姓男子因當詐騙集團車手，上月間被警方查獲。（記者湯世名翻攝）

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標題：當車手被抓 獨子與爸媽上吊3死


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