勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我

2016-12-28

塑膠袋套她頭 開200公里棄屍

〔記者王捷、王俊忠／台南報導〕台南市64歲男子梁文約與47歲魏姓婦人婚外情，兩人日前開車北上出遊，

回程時到苗栗西湖休息站，梁男不滿女方索取15萬元分手費，將魏婦勒死在副駕駛座，這時梁男看見死者吐舌、眼球凸出，好像死不瞑目瞪著他，梁男嚇得趕緊用黑色塑膠袋包住她的頭，開了2個多小時車，到200公里外的台南棄屍，梁男前天落網，坦承殺人後多日睡不安穩，不敢獨自進拘留所，直到昨凌晨近3時才入所。

不敢獨自進拘留所

警方指出，已婚並有子女的梁文約，11年前與魏婦結識，兩人秘密交往，梁男不時以金錢資助她，魏婦想要分手，並疑似以「父親要開刀」向梁男索取15萬元分手費，梁男不肯。

梁男供稱，本月20日與魏婦到台北泡湯旅遊，21日返回台南時行經苗栗西湖休息站，兩人在車中談到15萬元，知道魏婦拿了錢可能會分手，且手頭也沒這麼多錢，因此沒有答應，魏婦卻刺激他，「如果不給她錢，有人願意照顧她」，懷疑魏婦有新歡，一時妒火中燒，在車內勒死坐在副駕駛座的魏婦。

警方表示，由於國道休息站人多，梁男怕被發現不敢移動屍體，但看到魏婦猙獰吐舌、死不瞑目的模樣，趕緊拿車內的黑色塑膠袋套住她的頭，從西湖休息站一路開到台南安南區棄屍。

魏婦死亡時間超過4天，警方在死者口袋發現一張會員卡及發票，因此確認魏婦身分，並從便利商店發票查出梁男的車牌。

前晚7時許，警方在台南永康逮捕梁男，他坦承犯案，供稱這幾天晚上雖有家人陪著，但一直睡不好，警方要將他送進拘留所，梁男幾度拒絕，稱不敢獨自在拘留所過夜。

有湮滅事實 梁男被收押

檢警昨會同法醫解剖遺體，發現頸部有勒痕，是窒息身亡。魏婦的二姊與小女兒、友人到場，對於梁告訴警方，有拿15萬元支票給魏等金錢往來的說法。魏婦的女兒與友人痛批，梁給魏的支票都是「芭樂票」，指梁謊話連篇。

檢方指出，梁男所犯為最輕本刑5年以上之罪，並有事證足認有湮滅證據事實，有羈押之必要，法官裁定收押。