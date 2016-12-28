勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
塑膠袋套她頭 開200公里棄屍
〔記者王捷、王俊忠／台南報導〕台南市64歲男子梁文約與47歲魏姓婦人婚外情，兩人日前開車北上出遊，
回程時到苗栗西湖休息站，梁男不滿女方索取15萬元分手費，將魏婦勒死在副駕駛座，這時梁男看見死者吐舌、眼球凸出，好像死不瞑目瞪著他，梁男嚇得趕緊用黑色塑膠袋包住她的頭，開了2個多小時車，到200公里外的台南棄屍，梁男前天落網，坦承殺人後多日睡不安穩，不敢獨自進拘留所，直到昨凌晨近3時才入所。
不敢獨自進拘留所
警方指出，已婚並有子女的梁文約，11年前與魏婦結識，兩人秘密交往，梁男不時以金錢資助她，魏婦想要分手，並疑似以「父親要開刀」向梁男索取15萬元分手費，梁男不肯。
梁男供稱，本月20日與魏婦到台北泡湯旅遊，21日返回台南時行經苗栗西湖休息站，兩人在車中談到15萬元，知道魏婦拿了錢可能會分手，且手頭也沒這麼多錢，因此沒有答應，魏婦卻刺激他，「如果不給她錢，有人願意照顧她」，懷疑魏婦有新歡，一時妒火中燒，在車內勒死坐在副駕駛座的魏婦。
警方表示，由於國道休息站人多，梁男怕被發現不敢移動屍體，但看到魏婦猙獰吐舌、死不瞑目的模樣，趕緊拿車內的黑色塑膠袋套住她的頭，從西湖休息站一路開到台南安南區棄屍。
魏婦死亡時間超過4天，警方在死者口袋發現一張會員卡及發票，因此確認魏婦身分，並從便利商店發票查出梁男的車牌。
前晚7時許，警方在台南永康逮捕梁男，他坦承犯案，供稱這幾天晚上雖有家人陪著，但一直睡不好，警方要將他送進拘留所，梁男幾度拒絕，稱不敢獨自在拘留所過夜。
有湮滅事實 梁男被收押
檢警昨會同法醫解剖遺體，發現頸部有勒痕，是窒息身亡。魏婦的二姊與小女兒、友人到場，對於梁告訴警方，有拿15萬元支票給魏等金錢往來的說法。魏婦的女兒與友人痛批，梁給魏的支票都是「芭樂票」，指梁謊話連篇。
檢方指出，梁男所犯為最輕本刑5年以上之罪，並有事證足認有湮滅證據事實，有羈押之必要，法官裁定收押。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 〈上班一族〉
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 傳中國抵制中華台北 柯也搖頭
- 12件地景藝術 嘉縣開創作展
- 計程車工會告Uber總經理 不起訴
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 鏗鏘集》重建這個國家
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 訊舟Q4可望轉虧為盈
- 黨中央妥協 黃復興黨代表併選喊卡
- 雙手後背合十 8旬翁秀瑜伽功力
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣
- 同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」
- （高雄）小刪1.5億 明年總預算三讀通過
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 台日青棒對抗賽》朱益生完封勝 平鎮制日奪冠
- 陶藝雙年展最後一週 送帆布袋
- 南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭
- 奧萬大賞松、杉、楓 把握元旦連假
- 元旦起汽機車白天不開大燈就重罰？假的別相信!
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 儲值卡無記名 盜用仍被逮
- 台美簽肥咖條款 5000人面臨追稅
- 菜金變菜土 農糧署啟動外銷解套
- 12/28 各報重點新聞一覽
- 防廚餘轉賣 量販店廢棄食物須申報
- 籃網贏得驚險 助攻率「關鍵密碼」
- 避免塵蟎引發過敏 應定期清洗床單被套
- 常民飲食文化特展 台史博上菜
- 托育一條龍有成 林佳龍將促中央推動
- 市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
- 安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光
- 基隆21項新措施 明年元旦起上路
- 日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO
- 整合救災人力 替代役編管中心成立
標題：勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email