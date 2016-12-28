《媒體爆料》謝維洲簽賭輸千萬 老爸謝長廷罵 去死

2016-12-28

〔記者郭安家／台北報導〕駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲昨被媒體爆料，謝維洲沉迷運動簽賭，時常流連士林、北投一帶運彩簽注站，謝維洲當上議員後，外傳累積欠款達一千萬元，據了解，謝長廷還氣得大罵「死一死算了！」對此，謝維洲昨晚未接記者來電，無法取得進一步回應。

謝維洲未接記者來電 無法取得回應

根據媒體報導，謝維洲說，從去年底至今年上半年已處理好賭債，但絕對不是用外傳台北富邦銀行提供給北市議員的2百萬低利貸款來還債，也未透過辦公室助理四處借錢。目前沒有相關欠款債務，「現在也不玩運彩簽注了，我只專心做好議員工作。」

據了解，謝長廷夫人游芳枝今年8月自日本返台，曾代謝維洲清理欠款，謝長廷得知謝維洲沉迷運動簽賭難以置信，氣得把他大罵一頓，還撂下氣話，要他去「死一死算了！」

媒體指知情人士透露，謝維洲是透過過去當兵的朋友介紹、牽線，才迷上運動賽事簽注，時常流連士林、北投一帶運彩簽注站，當上議員後，簽注額度大增才會欠下高額款項，謝系子弟兵不少人知悉此事，私下議論，謝維洲透過朋友們周轉100萬至500萬元不等資金，亦有部分謝系子弟兵代為周旋處理。但也有人懷疑謝是否遭到設局。

謝維洲坦言是以前的事 已處理

謝維洲對媒體坦言，曾玩運動簽注欠債，「那是以前的事，已經處理了」。他解釋，不是上國外網站簽賭運動賽事，玩的是運動彩券簽注，是合法的簽注，就像一般人去彩券行買彩券、下注一樣，但因為從以前到去年底，開始清理債款就沒玩了，否認欠款達一千萬元。

謝維洲爭議不只一樁，今年6月2日於台北市餐敘獨自開車返家，在北市濱江街遇警臨檢，酒測值超標，被移送台北地檢署法辦。