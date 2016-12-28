拿詐騙橫財狂吸笑氣 20歲走路得靠助行器

2016-12-28

〔記者陳薏云、賴筱桐／新北報導〕以竹聯幫份子范振唐為首的詐騙集團被警方搗破，發現成員之一的20歲徐男，將詐騙所得拿去買笑氣吸食，結果吸到腿部神經病變，雙腿麻痺無力行走，落網時還得拄著助行器，才能步入警局。

警方調查，25歲范嫌為竹聯幫成員，以「假綁票，真詐騙」手法，3個月間詐取至少33名受害人錢財，詐騙總金額高達2千餘萬元，一名在屏東山區教會擔任志工的退休老師，畢生積蓄跟退休金1660萬元全遭騙光。

吸一年多 兩腿漸失知覺

警方逮捕范嫌等10名疑犯，徐男擔任車手時，因「業績優良」，被提拔為幹部，徐男卻拿著詐騙分得的贓款，四處開趴吸笑氣成癮，最後導致末梢神經及脊髓病變，雙腿發麻無力走路，警方攻堅時，跑都跑不了，移送警局時，還得拄著助行器。

可能好不了 直說很後悔

徐男摸著失去知覺的雙腿，懊悔說：「我知道錯了，真的很後悔！」他說，一年多前開始吸笑氣，想說笑氣不是毒品，應該不會怎麼樣，一開始吸食時覺得很放鬆，因為沉迷這種輕鬆的感覺，幾乎把笑氣當飯吃，沒去想會有什麼後果。

直到今年9月時，感覺雙腿出現發麻情形，但因為走路正常，也沒多加注意，並持續吸笑氣，後來雙腳就愈來愈沒感覺，有時麻到失去知覺，連大腿拉傷都不知道。

徐男表示，直到12月初某天起床時，看到自己的右大腿嚴重腫脹，整條腿變成紫色，完全無法行走，才叫救護車送醫，醫生說，大腿拉傷的地方有血栓，因長期忽略，已侵害到肺部，從那天起，只能依靠助行器走路。他說，現在不敢再碰笑氣了，但醫生說可能沒辦法完全根治，真的很後悔。

笑氣吸過量 會癱瘓要命

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超指出，笑氣學名為「一氧化二氮」，低濃度的笑氣吸入後，人會感覺輕飄飄的，不少人當成興奮劑，但過量恐造成嚴重昏睡，整個人癱瘓，無法呼吸，吸入濃度過高的笑氣，恐有生命危險。

蔡光超表示，笑氣容易進入大腦，若長期低量使用，將引發慢性中毒，腦部慢性病變，神經系統受損，造成四肢無力、殘障，這種情況無法用藥物治療。他強調，吸食笑氣雖然不會有生理上的成癮戒斷症狀，但會產生依賴性，呼籲年輕朋友勿因好奇而接觸。