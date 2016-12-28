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問題非一朝一夕 家庭互動機制應調整

2016-12-28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，若孩子認為父母偏心，絕非一朝一夕，一旦發現真有此一情形，家庭的互動機制，應該要有所調整。

父母應先想清楚，自己是否對子女偏心，有那些事情有偏心的情況，若只是孩子單方面的想法，先與孩子溝通，解釋清楚，若家長沒有能力處理，就必須帶著孩子找第三方，或者請專業心理諮詢師協助，進行家庭輔導。

溝通不成 宜尋求第三方協助

侯淑茹表示，若孩子有這種想法，卻不想或不敢跟父母談，可以尋求專業老師的協助，把心裡的話跟老師講，老師則應與家長溝通，了解問題並解決問題。

不過，現在有很多孩子，心中有事都不願跟家長或老師提及，侯淑茹認為，身為家長，每天都相聚，本來就應該關心孩子，孩子若有煩惱，應該去了解是什麼事，要常與孩子有所互動，了解孩子在想什麼。

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標題：問題非一朝一夕 家庭互動機制應調整


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