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怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹

2016-12-28

伴屍3小時 更衣自首

〔記者楊政郡、歐素美／台中報導〕台中市大雅區16歲李姓少年，前晚不滿14歲的妹妹在客廳跳繩，勸阻不聽，兩人發生口角，少年覺得父母長期偏愛妹妹，一時氣憤，持1.5公尺的角木打死妹妹，下手之重，連角木都斷了好幾截，少年發現闖下大禍，還冷靜更衣，3個小時後，再打電話向警方自首，警方依殺人罪嫌將他移送少年法庭，昨裁定收容。

長期不睦 兄妹常口角

26日晚上6點多，讀高一的李姓少年與就讀國三的妹妹獨自在家，妹妹在客廳跳繩，李少叫妹妹到別的地方跳，妹妹不聽，兩人爭吵，李少受不了妹妹言語刺激，竟發狂拿起長約1.5米的角木亂揮，造成妹妹頭部受傷，倒地不起，李少發現闖下大禍，還從容地換下血衣，約晚上9點多，自己打電話向警方自首。

父母剛好都不在家

警方趕到現場，發現現場環境十分凌亂，死者陳屍客廳地面，頭部重傷，地面都是血，凶器角木斷成多截，木頭上更是滿佈血跡，可見李姓少年下手之重。

鄰居表示，李父從事貨運工作，李少與妹妹疑因長期不睦，常發生口角，少年不滿父母老是要他讓妹妹，質疑父母偏心，案發時，李少的父母剛好到北部，警方徹夜通知家長趕回，父母悲痛不已，並擔心阿公阿嬤知道傷心，十分煎熬。

警方昨報請檢方相驗，因死者致命傷不明顯，有待擇日解剖，少年則被裁定收容。

據傳，李少一時氣憤，持角木連續毆打妹妹頭、背部，還把妹妹的頭壓到水桶裡，但這部分檢警持保留態度，針對現場遺留物證，還要進一步釐清。

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  • 李姓少年用來攻擊妹妹的角木斷成好幾截，上頭還沾了不少血跡。（記者歐素美翻攝）

    李姓少年用來攻擊妹妹的角木斷成好幾截，上頭還沾了不少血跡。（記者歐素美翻攝）

  • 繪圖：美編黃質彬

    繪圖：美編黃質彬

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