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見百萬真柏 識貨賊揪人偷

2016-12-27

〔記者游承霖、吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一處樣品屋，門口擺放2棵總價上百萬的真柏景觀樹，日前遭竊，新北市新莊警分局鎖定3名歹徒搬走第1棵景觀樹，再以推車搬走第2棵，載往泰山區一處民宅藏放2小時後，再開2輛小貨車將景觀樹運往淡水山區藏放。

警方從失竊車輛追緝歹徒，分別逮捕43歲主嫌曾立新、58歲同夥王林生，循線追回藏在山區的2棵樹。曾嫌辯稱只是「借回家觀賞，幾天後就還回」，警方懷疑幕後有集團收贓，依竊盜罪嫌法辦2嫌，並擴大追查。

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  • 2株遭竊的針柏樹。（記者游承霖翻攝）

    2株遭竊的針柏樹。（記者游承霖翻攝）

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