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遭前夫女友嗆 PO臉書挨告

2016-12-27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市黃姓女子懷疑胡姓前夫與陳姓女護士外遇，要求離婚加告妨害家庭，因證據不足敗訴，而陳女與胡男交往時，發現胡與前妻仍有往來，氣得傳訊怒嗆：「我們還是過得很好很幸福，男人有免費砲打當然想試試」、「只當是砲妹」，黃女把訊息貼上臉書，友人群情激憤，怒嗆要把小三處理掉，陳女據以提告，新北地檢署認為並非黃女所為，昨處分不起訴。

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2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
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