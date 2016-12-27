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嬰屍棄廚餘桶 外傭判6月

2016-12-27

〔記者張文川／台北報導〕30歲印尼籍外傭雅妮，今年1月來台當監護工，2月逃逸，8月被地下仲介介紹擔任看護，8月27日下午在家產下1名男嬰，男嬰出生時因頭部墜地死亡，雅妮竟將嬰屍用塑膠袋包好，隔天丟進垃圾間的廚餘桶。

台北地院認為，雅妮因生產造成親生兒死亡，產後精神、身體虛弱，面對子女突如其來的死亡，因語言、財力、異鄉環境等因素而未能思考如何辦理後事，一時失慮遺棄屍體，犯罪情狀顯可憫恕，且犯後深具悔意，酌減刑期並予緩刑，昨依過失致死、遺棄屍體2罪，輕判6月有期徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年，執行完畢後驅逐出境。

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標題：嬰屍棄廚餘桶 外傭判6月


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