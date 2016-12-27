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「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理

2016-12-27

〔記者項程鎮／台北報導〕台北市某國中代課老師被指對女學生摸胸、捏乳，還拉開女學生褲子看內褲，並說「妳內褲還不錯看！」校方認為老師行為不當予以解僱，老師認為遭誣陷，提告要求復職，台北高等行政法院認為性騷擾成立，判決校方解僱有理，本案還可上訴。

騙到樓頂 拉開女學生外褲

女學生父親指出，前年10月22日，涉案老師以「巡視學校的綜合大樓」為由，帶女兒到綜合大樓頂樓，下樓時伸手摸女兒胸部，還拉開女兒的外褲看內褲，校方同年11月14日召開教師評審委員會，決議停聘；去年2月25日召開性別平等委員會議，認為老師行為不當，獲北市府教育局核准停聘，涉案老師申復和申訴皆遭駁回，再提起行政訴訟。

涉案老師主張，校方沒有翔實調查，也無直接證據就認定他性騷擾，被害女學生事後承認說謊，曾向他道歉，希望法院還他清白；高等行政法院認為，校方調查小組訪談8位相關師生和證人後，發現女學生對本案的流程和時間與相關人士說法相符，涉案老師對此交代不清，也無法舉證女學生曾承認說謊和道歉一事，基於經驗和倫理法則，認為本案成立。

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