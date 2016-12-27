趕赴勤務撞車 勇警側倒幸無傷

2016-12-27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局板橋派出所警員李啟陽，日前從無線電通報得知有一起車禍，騎著警用機車趕往現場時，一輛休旅車在縣民大道突左轉，李員閃避不及撞上倒地，他機警採取「側面護身倒法」，機車車頭雖半毀，仍毫髮無傷的站起，民眾直呼是勇警。

板橋警分局說，25日深夜10點53分，一對情侶途經板橋區縣民大道，發現一輛直行警用機車撞上左轉的奧迪黑色轎車，肇事駕駛與路人隨即衝上前，關切倒地的李姓警員，李員回神後，緩緩爬起，與他發生車禍的駕駛連聲賠不是，33歲的李員就醫後幸無大礙。

警方說，雙方都沒有酒駕，事發地點可以左轉，但研判肇事車輛沒注意車前狀況；後續責任歸屬需進一步釐清。