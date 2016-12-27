| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

趕赴勤務撞車 勇警側倒幸無傷

2016-12-27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局板橋派出所警員李啟陽，日前從無線電通報得知有一起車禍，騎著警用機車趕往現場時，一輛休旅車在縣民大道突左轉，李員閃避不及撞上倒地，他機警採取「側面護身倒法」，機車車頭雖半毀，仍毫髮無傷的站起，民眾直呼是勇警。

板橋警分局說，25日深夜10點53分，一對情侶途經板橋區縣民大道，發現一輛直行警用機車撞上左轉的奧迪黑色轎車，肇事駕駛與路人隨即衝上前，關切倒地的李姓警員，李員回神後，緩緩爬起，與他發生車禍的駕駛連聲賠不是，33歲的李員就醫後幸無大礙。

警方說，雙方都沒有酒駕，事發地點可以左轉，但研判肇事車輛沒注意車前狀況；後續責任歸屬需進一步釐清。

廣告
  • 警員趕往車禍現場時，一輛休旅車突左轉，警閃避不及撞上倒地，全被後面車輛的行車紀錄器拍下來。（記者吳仁捷翻攝）

    警員趕往車禍現場時，一輛休旅車突左轉，警閃避不及撞上倒地，全被後面車輛的行車紀錄器拍下來。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：趕赴勤務撞車 勇警側倒幸無傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.