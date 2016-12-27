不給繼承亡母財產 父告子敗訴

2016-12-27

〔記者王定傳／新北報導〕梁姓父親指控次子對已逝妻子不孝，認為他沒資格擁有妻子財產繼承權，梁子否認不孝，表示一切糾紛是父親不滿媳婦，甚至在他結婚大喜的登記日對他提起民事訴訟，給他難看；新北地院法官從梁父及長子口中得知，梁母疼愛次子，沒表達過要剝奪其繼承權，判決梁父敗訴，可上訴。

梁父提訴時，羅列梁男不孝行為，如90年間，妻子在醫院進行心臟手術時，次子冷漠以對；次子畢業後步入職場，跑到中國工作遺棄家人。

梁父還控兒媳長期隱瞞真實住所；台南大地震時，妻子擔心住在台南的次子不測，四處打探，當日中午12點15分辭世，次子仍不見行蹤，且次子對妻子的後事敷衍等。

梁男反駁，他住在新竹，家人都知，糾紛起因是父親不喜歡他妻子，對他提出民事訴訟，後因沒證據撤告；他常帶孫子返家享天倫之樂，卻遭父親曲解，母親過世後，他按月給付父親1萬元扶養費等。