| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

不給繼承亡母財產 父告子敗訴

2016-12-27

〔記者王定傳／新北報導〕梁姓父親指控次子對已逝妻子不孝，認為他沒資格擁有妻子財產繼承權，梁子否認不孝，表示一切糾紛是父親不滿媳婦，甚至在他結婚大喜的登記日對他提起民事訴訟，給他難看；新北地院法官從梁父及長子口中得知，梁母疼愛次子，沒表達過要剝奪其繼承權，判決梁父敗訴，可上訴。

梁父提訴時，羅列梁男不孝行為，如90年間，妻子在醫院進行心臟手術時，次子冷漠以對；次子畢業後步入職場，跑到中國工作遺棄家人。

梁父還控兒媳長期隱瞞真實住所；台南大地震時，妻子擔心住在台南的次子不測，四處打探，當日中午12點15分辭世，次子仍不見行蹤，且次子對妻子的後事敷衍等。

梁男反駁，他住在新竹，家人都知，糾紛起因是父親不喜歡他妻子，對他提出民事訴訟，後因沒證據撤告；他常帶孫子返家享天倫之樂，卻遭父親曲解，母親過世後，他按月給付父親1萬元扶養費等。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：不給繼承亡母財產 父告子敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.