拒檢飛逃20公里 毒販車爆胎被逮

2016-12-27

〔記者游承霖／新北報導〕25日晚間，新北市新莊警分局警網攔檢毒販彭綱振，彭嫌卻拒檢衝撞警車，逃逸20公里，沿途連續擦撞5輛汽機車，最後才因爆胎被逮，警方壓制彭嫌後，在車內起出K他命等毒品。

25日晚間，福營派出所員警在新莊區中正路與三泰路口巡邏時，發現一輛可疑小轎車，清查後發現是本月18日警方在輔仁大學前緝毒時的逃逸車輛，立即上前攔查。

36歲駕駛彭綱振拒檢並加速逃逸，逃到瓊林北路時遇上支援警力，他不但不停車，反而踩油門衝撞警用機車，再擦撞路旁的4輛小轎車、1輛機車，所幸員警及時閃開。

彭嫌撞翻警車後，繼續在新莊街頭四處奔逃，開上台65線往五股逃逸，又在五股街頭逃竄，開到台64線往五股方向時爆胎，才被警方拖下車壓制在地。警詢後依毒品、妨害公務、肇事逃逸及毀損等罪嫌移送法辦。