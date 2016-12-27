體貼陳抗區員警 行動餐車上路

2016-12-27

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大型陳抗及專案勤務增多，員警長時間辛苦執勤，警政署長陳國恩特別開會研議，並洽警友總會向合作廠商購買餐飲服務，設置「警察行動休息補給站」，以「行動餐車」方式，機動彈性提供現場執勤員警多樣化的輕食及待命休息場所，實施以來，頗獲基層好評。

立法院昨天初審《民法》修正案，警方調派警力現場維安，「警察行動餐車」也首次開到立法院現場，提供三明治、甜甜圈、起司派、貝果、咖啡、水果等輕食，讓員警肚子餓時，隨時可補充體力。一名警員大讚行動餐車，表示現在有行動補給站，勤餘時終於有東西可補充體力，也可「稍稍喘口氣！」