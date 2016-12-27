基隆唯一 24小時戒毒所恐熄燈

2016-12-27

現承辦團體將不續約

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆唯一24小時提供更生人戒毒的「向上學苑」，因承辦團體「基督教晨曦會」資源不足無法支應，向上學苑恐面臨熄燈，主辦單位擔心日後更生人求助無門，恐衍生社會問題，呼籲政府部門協助，也盼其他戒毒組織接手續辦。

更生保護會基隆分會6年前成立「藥癮者復健中心」，並委請晨曦會幫助染毒更生人，以全天候隔離外界、輔以心靈課程方式，協助他們戒毒，至今已761人次受惠，基隆地檢署檢察長陳宏達認為，「藥癮者」恐有標籤化疑慮，今年起更名為「向上學苑」，除了接納更生人，也收容被法院判保護管束的病犯。

26歲的學員小昌（化名）表示，他13歲染毒，在獄中結識不少毒友，卻得知更多購毒管道，最後還犯下槍砲罪，聽到家人幫他報名參加向上學苑，第一個念頭是「有地方可以躲了」，而非真想戒毒。

小昌進去的頭4天單獨隔離，素昧平生的其他學員卻幫他洗內褲，令他感到不可思議，開始反思是否有另一種世界，沒有毒，充滿愛。某次，小昌看到另名學員跌倒，竟摸著傷口說：「感謝上天，我只有擦傷。」他當下醒悟，生活如果充滿感激，生活就會快樂，戒毒才能成功，不料學校到27日就要歇業，非常可惜。

更保會盼有團體續辦

更保會基隆分會主任蔡宜芳指出，晨曦會未來將把一半的資源挹注在非更生人身上，無法續辦向上學苑，目前學苑內的9名學員，將被安置其他縣市，盼有協助戒毒經驗的宗教、社福、慈善等組織，能和更保會聯繫，電話（02）2465-4123。