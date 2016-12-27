毒蟲扮蜘蛛人躲警 卡天花板活受罪

2016-12-27

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒販張正賢身揹2個毒品通緝，本月25日與林姓女友投宿新北市板橋區某賓館，警方上門臨檢，發現天花板有道裂縫，似乎很「沉重」，員警打開維修孔，赫見張嫌藏在裡面，還因躲得太深卡住，警方花了2小時才把他拖救出來。

天花板有裂縫 警起疑

「好痛，不要再拉了！」板橋警分局板橋派出所25日下午3點獲報，指42歲通緝犯張正賢投宿板橋南亞南路的賓館，警力趕往賓館106房，只見43歲林女神色緊張，警方詢問登記入住的張嫌去向，林女辯稱他外出購物，但警方認為說詞可疑。

員警搜查房內，發現廁所天花板有一道裂痕，順口探了一下林女：「有人藏在裡面？」林女低頭不語，員警打開維修孔探頭一看，赫見張嫌真的躲藏其中。員警要拖出張嫌時，他卻卡在只有4、50公分的縫隙動彈不得，還被天花板的輕鋼架扎傷，疼得向警方求饒，警方只好花了長達2小時慢慢將他拖出。

張嫌被拉下後，身上有不少遭扎傷的傷口，所幸包紮一下即可。張嫌辯稱，因2件毒品通緝即將要執行，擔心被逮就要與女友分開，才躲進天花板。警方在床頭櫃起出5包總重約12公克安非他命、1包微量海洛因、磅秤及注射針筒等物，將2人移送法辦。