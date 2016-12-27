愛恨一線間／復仇快感很短暫 理智恢復會更痛

2016-12-27

〔記者陳鳳麗、林惠琴／綜合報導〕新北市19歲許姓恐怖情人潑前女友去光水再點火，衛生福利部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，許男的做法是想讓前女友毀容，無法再去交其他男友，許男事後竟在現場大笑，應是報復成功後，減輕分手痛苦的快感，但這種快感非常短暫，恢復理智後就會後悔，陷入更大的痛苦。

沈政男表示，若是潑女友全身再點火，應是想置其於死地，若主要針對臉部潑灑，則是要其毀容，無法再去交其他男友。他說，「毀容」是男性恐怖情人常見的報復行為，女性則常是針對男友或先生的性器官下手，讓其失去性能力。而這種人常是強烈要控制、佔有對方的人。

「恐怖情人在交往關係較穩定後，就會顯露原形！」沈政男表示，恐怖情人在追求、熱戀時期較不會顯露暴力的個性，在確定對方已屬於自己後，若兩人爭吵或對方不順自己的意，出現掐脖子等暴力行徑，或是有強迫性行為，另一半都要提高警覺。

復健路不好走

三軍總醫院整形外科主任戴念梓則說，被害女子應該是屬於頭頸部的燒燙傷，植皮、復健費用有健保給付，不過術後除疤治療可能會有一些自費藥物、貼片或雷射療程，估計至少須自付10幾萬元，恢復時間則視個案嚴重程度與治療方式有所不同。

戴念梓說，若是單純皮膚損害，保守推估一年半，但若有耳朵變形、鼻子缺損等情況，恐怕時間還要再延長，且外觀多少會留下疤痕。