情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼

2016-12-27

〔記者王冠仁、徐聖倫／綜合報導〕李姓女子與前男友許耀文交往期間，兩人感情如膠似漆，四處拍照放閃，李女用情至深，今年情人節前夕，曾親手摺了6000多顆星星送給許嫌，許嫌還感動留言：「為了這些禮物這麼累，很心疼！」對照如今李女毀容命危、許嫌收押大牢，李女親友昨忍不住痛罵許嫌：「夭壽骨！」

許嫌與李女去年9月17日正式交往，甜蜜足跡遍布雙北地區，去年曾到新北市歡樂耶誕城慶祝耶誕節，今年中秋節還一起烤肉。今年2月情人節，李女送許男馬克杯及寫有「I love U」字樣的愛心抱枕與情侶衣，甚至還花了一個月時間，利用上課、放學等瑣碎時間，親手摺6000多顆星星當情人節禮物，許男當時在臉書上感動地說：「6000多顆星星欸，看到傻眼。」今年5月，許男還創設一個臉書粉絲專頁用來紀念兩人感情，該粉絲頁上寫下「用一輩子愛李女」。

「真正夭壽骨！」遭毀容的李女鄰居痛罵兇嫌許耀文，而人在苗栗工作的李母接獲警方通知後，火速北上，看到女兒好好一張臉變得坑坑疤疤，傷心地說：「我不能接受！」

李女鄰居說，李女與母親住在樹林區近20年，李母平時總是笑容可掬，在鄰居眼中，李女秀麗又文靜，平時常看到許嫌騎機車來載李女出門，不料「下手竟如此狠毒」！

行凶男是隔代教養

至於許嫌的母親生下他不久就改嫁宜蘭，許嫌從小由阿公撫養長大，許嫌阿公過去曾經營工廠，因工廠大火燒死兒子，阿公後來放棄工廠，靠著打工維持家計。

李女遭毀容消息傳出後，不少友人紛紛在臉書留言為她祈福，囑託「我們還要再一起去烤肉，你要好起來」，上百網友也留言為李女打氣。